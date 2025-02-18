У Польщі відкрився Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти JATEC

Центр є першою спільною структурою України та Альянсу в прямому підпорядкуванні Стратегічного командування НАТО з трансформації.

У польському місті Бидгощ офіційно відкрили Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

Про це пише пресслужба Міноборони.

Як зазначив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, JATEC в першу чергу займатиметься вирішенням конкретних викликів.

У відкритті першої в історії спільної інституції України та НАТО взяли участь віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська, головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє, віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

JATEC сприятиме підвищенню оперативної сумісності Збройних сил України та НАТО, адже є першою спільною структурою України та Альянсу в прямому підпорядкуванні Стратегічного командування НАТО з трансформації.

Ключовими напрямки діяльності JATEC буде виявлення, аналіз та впровадження уроків війни Росії проти України в стратегії, політику та операції НАТО.

"Це відіграє і буде відігравати ключову роль у підтримці суверенітету України та забезпеченні тривалої регіональної стабільності", – зазначив директор з імплементації програм Спільного Центру полковник Валерій Вишнівський.