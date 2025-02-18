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У Польщі відкрився Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти JATEC

Центр є першою спільною структурою України та Альянсу в прямому підпорядкуванні Стратегічного командування НАТО з трансформації. 

У Польщі відкрився Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти JATEC
Відкриття Спільного Центру НАТО-Україна (JATEC).
Фото: Міноборони

У польському місті Бидгощ офіційно відкрили Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). 

Про це пише пресслужба Міноборони. 

Як зазначив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, JATEC в першу чергу займатиметься вирішенням конкретних викликів.

У відкритті першої в історії спільної інституції України та НАТО взяли участь  віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська, головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє, віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

JATEC сприятиме підвищенню оперативної сумісності Збройних сил України та НАТО, адже є першою спільною структурою України та Альянсу в прямому підпорядкуванні Стратегічного командування НАТО з трансформації. 

Ключовими напрямки діяльності JATEC буде виявлення, аналіз та впровадження уроків війни Росії проти України в стратегії, політику та операції НАТО. 

"Це відіграє і буде відігравати ключову роль у підтримці суверенітету України та забезпеченні тривалої регіональної стабільності", – зазначив директор з імплементації програм Спільного Центру полковник Валерій Вишнівський.

  • Рішення створити цей центр прийняли у лютому минулого року, а через декілька місяців погодили українських представників до команди, яка його створюватиме. 
  • Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО. 
  • Крім цього, улітку минулого року на саміті НАТО у Вашингтоні було прийняте рішення створити структуру з надання допомоги та тренування для України NSATU. 
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