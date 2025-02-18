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Кандитат у канцлери Німеччини закликав створити європейський аналог соцплатформи X

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав вплив Маска прямою загрозою європейським цінностям.

Кандитат у канцлери Німеччини закликав створити європейський аналог соцплатформи X
Кандитат у канцлери Німеччини від "Зелених" Роберт Габек
Фото: EPA/UPG

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав, аби Євросоюз припинив свою залежність від “технологічних олігархів”, таких як Ілон Маск, які підривають демократію.

Про це пише Politico.

Кандидат у канцлери від “Зелених” назвав вплив Маска прямою загрозою європейським цінностям.

“Найвпливовіша людина в світі ‒ президент США (Дональд Трамп) ‒ і найбагатша людина в світі Ілон Маск об’єдналися, щоб усунути межі влади. Це не може бути в наших інтересах”, ‒ сказав Габек, маючи на увазі значну роль Маска в адміністрації Трампа. 

Габек звинуватив Маска та інших американських технічних гігантів у просуванні лицемірного бачення “свободи слова”, водночас охороняючи свої бізнес-моделі та алгоритми так строго, як “державні таємниці”.

"Їх треба регулювати. Якщо необхідно, регулювати таким чином, щоб це відповідало нашим цінностям”, ‒ сказав політик. Однак, за словам Габека, європейське керівництво не справляється з цим завданням.

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“Чому ми не маємо власної німецької чи європейської комунікаційної платформи?”, ‒ заявив він.

“Ми не можемо залежати від китайських алгоритмів чи ультраправих фантазій Ілона Маска, коли справа стосується формування нашої демократії”, ‒ додав Габек.

Він закликав Європу повернути собі контроль над своїм цифровим простором, не лише у соціальних мережах, а й у всіх галузях, у яких “технологічне лідерство залишило континент”. За словами Габека, зміни потрібно провести протягом наступних двох років.

  • 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, які мали пройти у вересні 2025 року. Зміну дати спричинила політична криза через внутрішні розбіжності в коаліції.
  • Голосувати на виборах має право близько 59,2 мільйона людей, серед ключових питань – міграція та економічна стабільність.
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