Times: Британія розглядає надання винищувачів Typhoon для захисту неба України після досягнення миру

Велика Британія готова надіслати українцям винищувачі Typhoon для патрулювання неба після закінчення війни, пише The Times. За даними газети, британські міністри обговорювали шляхи забезпечення гарантій безпеки без відправлення великої кількості наземних військ.

Одне високопоставлене джерело в уряді повідомило, що місія з повітряного патрулювання може мати сенс, хоча знадобиться велика кількість літаків разом з системами ППО для їх захисту.

Теоретично десятки "Тайфунів" могли б бути готові до атак росіян у небі, а менші миротворчі сили з Британії та інших європейських країн забезпечували би наземних захист.

Місія повітряного контролю під керівництвом Великої Британії може бути створена за моделлю місій НАТО, які вже проводять у країнах Балтії.

Джерело повідомило, що це більш імовірно, ніж безпольотна зона. Літаки можуть базуватися в Польщі. Обговорення перебувають на ранній стадії, але джерело сказало: "Ми готові зробити все, що нам скажуть". У "повітряній поліції" будуть задіяні літаки, "озброєні до зубів" і готові до зльоту. Заборонена для польотів зона вимагала б від літаків патрулювати небо 24 години на добу.

Речниця Міністерства оборони сказала: "Як сказав прем’єр-міністр після паризького саміту в понеділок, ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях процесу, але Велика Британія візьме на себе провідну роль у підтримці тривалого миру в Україні, який захищатиме її суверенітет і стримуватиме Путіна від подальшої агресії в майбутньому".

Один зі співрозмовників газети натякнув, що атаки з-за кордону можуть відстежувати складні технології, а не наземні сили, хоча незрозуміло, як це стримає Путіна від порушення угод.

Деякі дипломати вважають, що миротворці ООН є більш реалістичною можливістю, ніж миротворчі сили Європи, проти яких виступає Кремль. Євродипломати вважають, що Путін може хотіти переговорів про кінець війни, але це не означає, що він готовий до компромісу, особливо якщо вірить у власну перемогу.