Держсекретар США Рубіо подзвонив представникам ЄС після перемовин із РФ у Саудівській Аравії

Переговори 18 лютого відбувалися за участі міністрів Італії Антоніо Таяні, Франції Жана-Ноеля Барро, Німеччини Анналени Бербок, Великобританії Девідом Ламмі, а також глави євродипломатії Каї Каллас.

Після перемовин США і Росії у Саудівській Аравії держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністрам закордонних справ низки країн ЄС, передає італійська агенція ANSA .

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