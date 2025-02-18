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Держсекретар США Рубіо подзвонив представникам ЄС після перемовин із РФ у Саудівській Аравії

Рубіо обговорив із європейськими дипломатами свою зустріч із росіянами.

Держсекретар США Рубіо подзвонив представникам ЄС після перемовин із РФ у Саудівській Аравії
Держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Після перемовин США і Росії у Саудівській Аравії держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністрам закордонних справ низки країн ЄС, передає італійська агенція ANSA.

Переговори 18 лютого відбувалися за участі міністрів Італії Антоніо Таяні, Франції Жана-Ноеля Барро, Німеччини Анналени Бербок, Великобританії Девідом Ламмі, а також глави євродипломатії Каї Каллас.

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Рубіо обговорював із колегами першу пряму зустріч із росіянами в Ер-Ріяді.

  • 18 лютого американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також у переговорах були присутні представники Саудівської Аравії. 
  • Україна в перемовинах участі не брала. Зеленський заявив, що не знав про них. А згодом зробив заяву, що наразі свій візит до Саудівської Аравії скасував – переніс на 10 березня.
  • Державний секретар США після переговорів назвав їх "першим кроком на довгому і важкому шляху", а щодо ЄС висловився, що блоку теж доведеться сісти за стіл перемовин.
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