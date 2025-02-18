Держсекретар США Рубіо подзвонив представникам ЄС після перемовин із РФ у Саудівській Аравії

Після перемовин США і Росії у Саудівській Аравії держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністрам закордонних справ низки країн ЄС, передає італійська агенція ANSA.
Переговори 18 лютого відбувалися за участі міністрів Італії Антоніо Таяні, Франції Жана-Ноеля Барро, Німеччини Анналени Бербок, Великобританії Девідом Ламмі, а також глави євродипломатії Каї Каллас.
Рубіо обговорював із колегами першу пряму зустріч із росіянами в Ер-Ріяді.
- 18 лютого американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також у переговорах були присутні представники Саудівської Аравії.
- Україна в перемовинах участі не брала. Зеленський заявив, що не знав про них. А згодом зробив заяву, що наразі свій візит до Саудівської Аравії скасував – переніс на 10 березня.
- Державний секретар США після переговорів назвав їх "першим кроком на довгому і важкому шляху", а щодо ЄС висловився, що блоку теж доведеться сісти за стіл перемовин.