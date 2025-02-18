Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ вперше вразили північнокорейську САУ “Коксан”

Цю САУ на російському озброєнні вперше помітили в жовтні 2024 року. 

ЗСУ вперше вразили північнокорейську САУ “Коксан”
M-1989 «Коксан» на параді в Північній Кореї, 2013 рік
Фото: Stefan Krasowski

Українські захисники вперше за час російсько-української війни вразили північнокорейську САУ “Коксан”.

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

Бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis вразили на Луганщині самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм М-1978 “Коксан” виробництва КНДР.

Цю САУ на російському озброєнні вперше помітили в жовтні 2024 року. А перше бойове її застосування було зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 рр.

Support LB.ua

Дальність стрільби “Коксан” осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. САУ робить 2 постріли протягом 5 хв, її обслуговують вісім осіб (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies