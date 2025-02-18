Цю САУ на російському озброєнні вперше помітили в жовтні 2024 року.

M-1989 «Коксан» на параді в Північній Кореї, 2013 рік

Українські захисники вперше за час російсько-української війни вразили північнокорейську САУ “Коксан”.

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

Бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis вразили на Луганщині самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм М-1978 “Коксан” виробництва КНДР.

Цю САУ на російському озброєнні вперше помітили в жовтні 2024 року. А перше бойове її застосування було зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 рр.

Дальність стрільби “Коксан” осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. САУ робить 2 постріли протягом 5 хв, її обслуговують вісім осіб (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).