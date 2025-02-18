Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району у колабораціонізмі

Коли місто звільнили військові ЗСУ, чоловік втік до Росії.

Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району у колабораціонізмі
Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району у колабораціонізмі
Фото: Поліція Харківщини

Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району Харківської області у тому, що він влаштувався на роботу у незаконний правоохоронний орган російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік добровільно обійняв посаду виконуючого обов’язки поліцейського патрульно-постової служби поліції управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області, яке було створене росіянами під час окупації”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зокрема, з початку липня по вересень 2022 року 40-річний чоловік охороняв адмінбудівлю колишнього Куп’янського районного відділу поліції. 

Коли місто звільнили військові ЗСУ, чоловік втік до Росії.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies