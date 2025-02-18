Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району у колабораціонізмі

Коли місто звільнили військові ЗСУ, чоловік втік до Росії.

Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району Харківської області у тому, що він влаштувався на роботу у незаконний правоохоронний орган російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік добровільно обійняв посаду виконуючого обов’язки поліцейського патрульно-постової служби поліції управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області, яке було створене росіянами під час окупації”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з початку липня по вересень 2022 року 40-річний чоловік охороняв адмінбудівлю колишнього Куп’янського районного відділу поліції.

Коли місто звільнили військові ЗСУ, чоловік втік до Росії.