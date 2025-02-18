Палата представників Нідерландів висловилася за «конструктивну позицію» уряду щодо миротворців в Україні

Палата представників Нідерландів хоче «конструктивного ставлення» до «миротворчих сил» в Україні, передає видання NOS.
Більшість парламентарів підтримали пропозицію «Демократів 66» та «Народної партії за свободу і демократію» до нідерландського кабміну.
Палата бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності у разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією. У резолюції йдеться про те, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО.
Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його уряд «прихильно» розгляне прохання про участь у такій місії.
- The Associated Press днями повідомило, що група країн Європи розробляє план відправлення військ в Україну на тлі нових пріоритетів США у галузі безпеки.
- Напередодні британський прем'єр-міністр Кір Стармер висловив готовність відправити миротворців на територію України в разі досягнення угоди про закінчення війни.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не буде надавати свої війська в рамках миротворчої місії.
- Уряд Німеччини повідомив, що "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни для підтримки потенційної миротворчої місії.