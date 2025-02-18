Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
ГоловнаСвіт

Палата представників Нідерландів висловилася за «конструктивну позицію» уряду щодо миротворців в Україні

 У резолюції парламенту йдеться про те, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО. 

Палата представників Нідерландів висловилася за «конструктивну позицію» уряду щодо миротворців в Україні
парламент Нідерландів
Фото: ukrinform.ua

Палата представників Нідерландів хоче «конструктивного ставлення» до «миротворчих сил» в Україні, передає видання NOS.

Більшість парламентарів підтримали пропозицію «Демократів 66» та «Народної партії за свободу і демократію» до нідерландського кабміну.

Support LB.ua

Палата бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності у разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією. У резолюції йдеться про те, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО. 

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його уряд «прихильно» розгляне прохання про участь у такій місії.

  • The Associated Press днями повідомило, що група країн Європи розробляє план відправлення військ в Україну на тлі нових пріоритетів США у галузі безпеки.
  • Напередодні британський прем'єр-міністр Кір Стармер висловив готовність відправити миротворців на територію України в разі досягнення угоди про закінчення війни.
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не буде надавати свої війська в рамках миротворчої місії.
  • Уряд Німеччини повідомив, що "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни для підтримки потенційної миротворчої місії.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies