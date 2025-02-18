Палата представників Нідерландів висловилася за «конструктивну позицію» уряду щодо миротворців в Україні

У резолюції парламенту йдеться про те, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО.

Палата представників Нідерландів хоче «конструктивного ставлення» до «миротворчих сил» в Україні, передає видання NOS.

Більшість парламентарів підтримали пропозицію «Демократів 66» та «Народної партії за свободу і демократію» до нідерландського кабміну.

Палата бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності у разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією. У резолюції йдеться про те, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його уряд «прихильно» розгляне прохання про участь у такій місії.