ЗМІ: Німеччина "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни

Уряд Німеччини заявив, що "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни для підтримки потенційної миротворчої місії.
Про це пише Sky News.
Речник міністерства оборони країни сказав, що ФРН "не ухилятиметься" від відправки миротворчих військ в Україну після війни, якщо буде узгоджено рамки.
Однак, за словами Міноборони, ще зарано вдаватися в деталі пропозицій. Цю заяву представник Міноборони Німеччини зробив напередодні сьогоднішнього саміту європейських лідерів у Парижі.
Речник німецького уряду сказав, що вони не очікують конкретних результатів від переговорів. Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "ми маємо переконатися, що Європа долає виклики майбутнього сильно та суверенно та з прямою спиною. Я впевнений, що ми зможемо виробити чітку позицію".
- Напередодні британський прем'єр-міністр Кір Стармер готовий відправити миротворців на територію України в разі досягнення угоди про закінчення війни.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не буде надавати свої війська в рамках миротворчої місії в Україні.