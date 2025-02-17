Віткофф заявив, що другий етап переговорів щодо Смуги Гази продовжиться цього тижня

Переговори щодо другої фази угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС продовжаться цього тижня.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише Reuters.
За словами Віткоффа, перемовини відбудуться у “місці, яке буде визначено”, щоб з'ясувати, як досягти успішного завершення перемовин.
Він розповів Fox News, що в неділю у нього були “дуже продуктивні та конструктивні” розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, прем’єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та очільником розвідки Єгипту.
За словами Віткоффа, йшлося про “послідовність другої фази, викладаючи позиції обох сторін, щоб ми могли зрозуміти... де ми сьогодні, а потім продовжили”.
- 9 лютого Ізраїль почав виводити свої війська з ключового коридору Нецарім у Смузі Гази, що є частиною зобов'язань в межах угоди про припинення вогню з ХАМАСом, яка почала діяти 19 січня.
- Угода про припинення вогню була укладена за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Вона передбачала початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручників в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль.
- Переговори щодо другого етапу мали розпочатися на 16-й день припинення вогню. Буде йтися про остаточне припинення бойових дій, повне виведення збройних сил Ізраїлю та звільнення решти заручників.
- Третя фаза має включати повернення мертвих заручників і початок масштабної відбудови Гази, яка була спустошена війною. За останні шість місяців загинули понад 46 000 палестинців, а майже 2 мільйони були вимушено переміщені. Станом на листопад 2024 року в анклаві було зруйновано майже 60% будівель.