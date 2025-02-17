Віткофф заявив, що другий етап переговорів щодо Смуги Гази продовжиться цього тижня

Переговори щодо другої фази угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС продовжаться цього тижня.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише Reuters.

За словами Віткоффа, перемовини відбудуться у “місці, яке буде визначено”, щоб з'ясувати, як досягти успішного завершення перемовин.

Він розповів Fox News, що в неділю у нього були “дуже продуктивні та конструктивні” розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, прем’єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та очільником розвідки Єгипту.

За словами Віткоффа, йшлося про “послідовність другої фази, викладаючи позиції обох сторін, щоб ми могли зрозуміти... де ми сьогодні, а потім продовжили”.