Росія відправила на переговори в Саудівську Аравію радника Путіна і Лаврова

За даними медіа, перемовини почнуться завтра. Список тем невідомий, але раніше Штати казали, що говоритимуть з росіянами і про Україну.

Росія відправила до Саудівської Аравії на переговори з американцями міністра закордонних справ Сергія Лаврова і радника Володимира Путіна Ушакова. Про це повідомили прокремлівські ресурси з посиланням на речника Путіна.

За даними російського "Коммерсанта" та видання Axios, перемовини росіян з американцями можуть відбутися завтра. Американську делегацію в Саудівській Аравії очолює державний секретар Марко Рубіо.

За даними анонімних джерел BBC, Україну на переговори США і Росії не запросили.

США не приховували, що збираються говорити з росіянами про закінчення війни в Україні. Президент Дональд Трамп казав, що на переговорах в Саудівській Аравії буде Україна, але його український колега заперечив. Уточнення: учора президент України прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Володимир Зеленський планує візитом до Саудівської Аравії, але участі в переговорах з росіянами не братиме.

Візит українського президента був запланований заздалегідь і з росіянами не пов'язаний. Днями Зеленський казав, що перед тим, як сісти за стіл переговорів із Путіним, Україна має напрацювати спільний план із гарантіями безпеки разом зі США та Європою.