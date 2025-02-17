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Росія відправила на переговори в Саудівську Аравію радника Путіна і Лаврова

За даними медіа, перемовини почнуться завтра. Список тем невідомий, але раніше Штати казали, що говоритимуть з росіянами і про Україну. 

Росія відправила на переговори в Саудівську Аравію радника Путіна і Лаврова
Фото: EPA/UPG

Росія відправила до Саудівської Аравії на переговори з американцями міністра закордонних справ Сергія Лаврова і радника Володимира Путіна Ушакова. Про це повідомили прокремлівські ресурси з посиланням на речника Путіна. 

За даними російського "Коммерсанта" та видання Axios, перемовини росіян з американцями можуть відбутися завтра. Американську делегацію в Саудівській Аравії очолює державний секретар Марко Рубіо.

За даними анонімних джерел BBC, Україну на переговори США і Росії не запросили. 

США не приховували, що збираються говорити з росіянами про закінчення війни в Україні. Президент Дональд Трамп казав, що на переговорах в Саудівській Аравії буде Україна, але його український колега заперечив. Уточнення: учора президент України прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. 

Володимир Зеленський планує візитом до Саудівської Аравії, але участі в переговорах з росіянами не братиме. 

Візит українського президента був запланований заздалегідь і з росіянами не пов'язаний. Днями Зеленський казав, що перед тим, як сісти за стіл переговорів із Путіним, Україна має напрацювати спільний план із гарантіями безпеки разом зі США та Європою. 

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