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Лідера опозиції Сінгапура оштрафували у справі про брехню під присягою

Справа була зосереджена на його свідченнях у парламентському комітеті у межах розслідування щодо колишньої депутатки з його партії, яка брехала депутатам щодо сексуального насильства. 

Лідера опозиції Сінгапура оштрафували у справі про брехню під присягою
Лідер опозиції у Сінгапурі Прітам Сінгх
Фото: EPA/UPG

Лідера опозиції Сінгапура оштрафували за обвинуваченням у брехні під присягою у справі, яка може позбавити його можливості брати участь у національних виборах цього року, пише Bloomberg.

48-річного Прітама Сінгха, який очолює головну опозиційну робітничу партію, визнали винним за двома обвинуваченнями. 

Справа була зосереджена на його свідченнях у 2021 році у парламентському комітеті у межах розслідування щодо колишньої депутатки з його партії, яка брехала у парламенті у справі про сексуальне насильство. Він сказав, що хоче оскаржити це рішення.

Сінгх має виплатити максимальний штраф у розмірі 7000 сінгапурських доларів (5224 долари США) за кожним з двох обвинувачень. Закон Сінгапуру встановлює, що особа, яка була оштрафована на щонайменше 10 000 сінгапурських доларів або засуджена до ув'язнення на щонайменше один рік, позбавляється права бути членом парламенту на п'ять років.

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Вирок Сінгху винесли у політично делікатний час, коли Лоуренс Вонг очолює керівну Партію народної дії на своїх перших виборах як прем'єр-міністр. У 2020 році ПНД зазнала найгіршої поразки на виборах, хоча й зайняла 83 з 93 місць.

“Я маю намір брати участь у загальних виборах”, ‒ заявив Сінгх журналістам біля будівлі суду. 

Поки не зрозуміло, чи Сінгха буде відсторонено від участі в наступних виборах. Проте обвинувальний вирок додає небажаної уваги до політика та його партії перед голосуванням, яке має відбутися у листопаді.

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