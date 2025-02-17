CNN: Саудівська Аравія може стати медіатором у переговорах із Росією

Посадовці Саудівської Аравії повідомили CNN, що їхня країна не лише прийматиме переговори із росіянами, а й може бути стати медіаторкою. Команду очолить радник з національної безпеки. Крім того, країна може виступити медіатором у переговорах між Трампом та Іраном.

Українська влада спростувала участь у переговорах. Президент Володимир Зеленський уже прибув до Саудівської Аравії, але він братиме участь у заздалегідь запланованих зустрічах, а не переговорах із представниками Росії.

Раніше про переговори в Саудівській Аравії говорив президент Дональд Трамп. Він уже відправив до Ріяда команду перемовників на чолі з державним секретарем Марко Рубіо. Хто братиме участь у розмові від російської сторони – незрозуміло.

Тим часом у Парижі сьогодні відбудуться перемовини президента Франції Еммануеля Макрона з лідерами Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії, а також – президентами Євроради, Єврокомісії, генсеком НАТО.