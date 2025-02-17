В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Ситуація на фронті. Вогник надії
Ситуація на фронті. Вогник надії
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
ГоловнаСвіт

CNN: Саудівська Аравія може стати медіатором у переговорах із Росією

Очолюватиме команду радник з питань безпеки, повідомили співрозмовники CNN. 

CNN: Саудівська Аравія може стати медіатором у переговорах із Росією
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман
Фото: EPA/UPG

Посадовці Саудівської Аравії повідомили CNN, що їхня країна не лише прийматиме переговори із росіянами, а й може бути стати медіаторкою. Команду очолить радник з національної безпеки. Крім того, країна може виступити медіатором у переговорах між Трампом та Іраном.

Українська влада спростувала участь у переговорах. Президент Володимир Зеленський уже прибув до Саудівської Аравії, але він братиме участь у заздалегідь запланованих зустрічах, а не переговорах із представниками Росії. 

Раніше про переговори в Саудівській Аравії говорив президент Дональд Трамп. Він уже відправив до Ріяда команду перемовників на чолі з державним секретарем Марко Рубіо. Хто братиме участь у розмові від російської сторони – незрозуміло. 

Тим часом у Парижі сьогодні відбудуться перемовини президента Франції Еммануеля Макрона з лідерами Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії, а також – президентами Євроради, Єврокомісії, генсеком НАТО. 

  • Зеленський, окрім Саудівської Аравії, відвідає ОАЕ і Туреччину. Він запевнив, що жодних переговорів із росіянами не буде. 
  • Саудівська Аравія має важливу роль у звільненні українських полонених. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies