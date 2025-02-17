Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України зброю американського виробництва.

Як пише Bloomberg, він відповів ствердно на запитання журналістів про таку перспективу і також сказав, що Україна буде учасником імовірних переговорів із Росією. Конкретики щодо того, як виглядатиме ця участь, президент не повідомив.

Крок потенційно дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військову підтримку країни. Як пише видання, це є "останнім поворотом" Трампа у час, коли його адміністрація намагається домовитися про припинення війни.

У виданні зауважують, що невідомо, чи такий сценарій реалізують, бо Трамп наполягає на швидкому та остаточному припиненні бойових дій та на угоді, яка, ймовірно, "назавжди забезпечить російські земельні переваги".Але Трамп також тиснув на Європу, щоб вона посилювала власну оборону.

Адміністрація нового президента повідомила західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю та військову техніку, щоб зберегти альянс НАТО. Команда Трампа також озвучила варіант, за яким Європа купувала б більше американської енергії.

Колишній президент Джо Байден під час свого перебування на посаді схвалив безпекової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів та поспішив надати мільярдну підтримку в останні місяці свого правління перед тим, як Трамп вступив на посаду. Більшість допомоги Україні була боєприпасами американського виробництва.