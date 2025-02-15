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Зеленський у Мюнхені провів зустрічі із Мерцом та Шольцом

Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.

Зеленський у Мюнхені провів зустрічі із Мерцом та Шольцом
Зеленський і Мерц
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 15 лютого, на полях Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський провів зустрічі із головою партії “Християнсько-демократичний союз”, керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом, а також із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Офіс президента України. 

Під час зустрічі з Мерцом глава держави подякував Німеччині за допомогу українцям та українкам із самого початку повномасштабного вторгнення та лідерство ФРН у посиленні української ППО.

Ключова тема зустрічі – підтримка України та важливість єдності серед країн Європи. Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.

Окремо обговорили оборонну підтримку України, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

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Під час зустрічі з Шольцом глава держави подякував ФРН за підтримку України й відзначив те, що ця країна – друга за обсягом наданої допомоги. Загалом її сума становить понад 43 млрд євро з початку повномасштабного російського вторгнення, що є великим внеском у порятунок життів.

Ключова тема зустрічі – координація кроків для наближення справедливого миру, спільні зусилля та європейська єдність. Важливо, щоб європейці мали єдину позицію щодо справедливого закінчення війни та сильних і надійних гарантій безпеки. Від цього залежить майбутнє не лише України, а й усієї Європи.

Президент наголосив, що для цього необхідне зміцнення позицій України на фронті, посилення протиповітряної оборони та підтримка українського виробництва далекобійних дронів і ракет.

Окремо під час зустрічі обговорили відкриття хабу єдності в Берліні найближчим часом. У присутності Володимира Зеленського та Олафа Шольца віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов і міністр Відомства федерального канцлера Вольфганг Шмідт підписали Спільну декларацію про наміри щодо створення українських «Центрів єдності».

У таких просторах вимушеним переселенцям, зокрема, надаватимуть підтримку в адаптації, навчанні та реалізації їхніх ініціатив, а також допомагатимуть із поверненням додому.

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