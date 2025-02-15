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Politico: чиновники Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних переговорів між РФ та Україною

Представники Києва приєднаються до переговорів, які розпочнуться найближчими днями.

Politico: чиновники Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних переговорів між РФ та Україною
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговорниками, повідомляє Politico із посиланням на слова законодавця-республіканця та двох американських чиновників, знайомих із планом.

Радник з питань національної безпеки Майкл Волц найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента з питань Близького Сходу, щоб почати переговори про припинення війни.

Однак спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал у відставці Кіт Келлог, не буде присутній, повідомили чиновники.

 

Офіційні особи також заявили, що немає планів приєднання представників інших великих європейських держав до переговорів. Це може образити союзників по НАТО, які публічно закликали президента Дональда Трампа забезпечити їм місце за столом переговорів.

Зустріч може стати важливим моментом у прагненні Трампа до мирного процесу, а також стане першою великою зустріччю представників Росії та України з початку війни у 2022 році.

Раніше Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.

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