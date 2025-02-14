Трамп анонсував мирні перемовини в Саудівській Аравії наступного тижня

Стверджує, що будуть високопосадовці від США, України та Росії.

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.

Як пише "Суспільне", республіканець пояснив, що мова не про зустріч лідерів, а про спілкування високопосадовців. Трамп підкреслив, що Україна буде частиною цього процесу.

Подія у Саудівській Аравії, на думку американського президента, має показати, "чи зможемо ми завершити цю війну".

Раніше Трамп також анонсував тристоронні переговори під час Мюнхенської безпекової конференції, проте в Офісі Президента України заявили, що контакти з росіянами, які не запрошені до Німеччини, не заплановані.