Келлог: економічне партнерство також забезпечує безпеку для України

Спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог прокоментував угоду про доступ Сполучених Штатів до українських надр частиною гарантій безпеки Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.
"Вони (українці. – Ред.) знають, що Сполучені Штати залучені економічно і що ми маємо економічний інтерес в Україні. Це ще одна частина гарантії безпеки для України, і вони повинні сприймати це саме так", – сказав Келлог.
Він також сподівається, що протягом наступних днів Україна погодиться на пропозицію США, "і ми вийдемо на певну домовленість, яка закладе підґрунтя для майбутнього".
"Йдеться не про один-два долари. Йдеться про сотні мільйонів доларів потенціалу рідкісноземельних мінералів, які є тут, в Україні. Україна дуже, дуже багата на рідкісноземельні мінерали, і ми повинні цим скористатись", – наголосив Кіт Келлог.
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Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
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Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
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За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
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4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.
- Також Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.