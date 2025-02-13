Келлог: економічне партнерство також забезпечує безпеку для України

Спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог прокоментував угоду про доступ Сполучених Штатів до українських надр частиною гарантій безпеки Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

"Вони (українці. – Ред.) знають, що Сполучені Штати залучені економічно і що ми маємо економічний інтерес в Україні. Це ще одна частина гарантії безпеки для України, і вони повинні сприймати це саме так", – сказав Келлог.

Він також сподівається, що протягом наступних днів Україна погодиться на пропозицію США, "і ми вийдемо на певну домовленість, яка закладе підґрунтя для майбутнього".

"Йдеться не про один-два долари. Йдеться про сотні мільйонів доларів потенціалу рідкісноземельних мінералів, які є тут, в Україні. Україна дуже, дуже багата на рідкісноземельні мінерали, і ми повинні цим скористатись", – наголосив Кіт Келлог.