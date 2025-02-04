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Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі за намагання отримати доступ до рідкісноземельних металів України в обмін на допомогу

“Ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни”, заявив німецький канцлер.

Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі за намагання отримати доступ до рідкісноземельних металів України в обмін на допомогу
Німецький канцлер Олаф Шольц і президент США Дональд Трамп у 2017 році
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу президента США Дональда Трампа до України щодо надання Штатам рідкісноземельних металів в обмін на фінансову допомогу. 

Про це німецький політик заявив вчора ввечері після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.

“Ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни”, ‒ наводить слова Шольца агентство Reuters. За його словами, “було б дуже егоїстично та егоцентрично” використати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони.

Шольц наголосив, що у майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також кошти на відновлення країни. “Це великі завдання, якщо зважити на величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього”, ‒ додав канцлер Німеччини.

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Раніше Трамп заявив, що Україна далі отримуватиме допомогу від США, якщо Київ пообіцяє постачати американцям рідкісноземельні метали.

Так, на уточнююче питання, чи хоче Трамп, щоб Київ постачав ресурси Вашингтону, президент США відповів ствердно, зазначивши, що “хоче мати гарантії” постачання рідкісноземельних металів, і вказавши, що Україна вже готова до цього. За словами глави Білого дому, він хоче, щоб Київ “компенсував” Вашингтону "майже 300 млрд доларів” наданої підтримки.

Доступ країн Заходу до рідкісноземельних металів України ‒ один із пунктів "плану перемоги" Володимира Зеленського. Він обіцяв державам, що підтримують Київ, "забезпечити прибуток на інвестиції" і згадав природні ресурси України.

  • Газета New York Times написала, що Україна двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це було зроблено, щоб дати можливість Трампу представити цю угоду як свою заслугу.
  • За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, як от кобальт і графіт, їхні запаси оцінюють в 11,5 трлн доларів. Зокрема, в Україні є близько третини розвіданих запасів літію в Європі ‒ це основний матеріал для акумуляторних батарей, а отже він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
  • Також раніше республіканський сенатор Ліндсі Грем заявив, що "Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, збагатити себе рідкоземельними мінералами".
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