Сенат США погодив кандидатуру Кріса Райта на посаду міністра енергетики

Сенат Сполучених Штатів продовжує процедуру затвердження міністрів в адміністрації Дональда Трампа. На засіданні у понеділок верхня палата Конгресу дала свою згоду на те, щоб Кріс Райт очолив департамент енергетики.

Як пише The Hill, за кандидатуру Райта висловилися 59 сенаторів, серед яких усі присутні республіканці, а також сім демократів та незалежний Ангус Кінг з Мена. Не підтримали кандидатуру 38 законотворців.

Затвердження Райта викликало мало сумнівів через його професійну та наукову компетентність. Проте суперечки викликала заява посадовця про те, що лісові пожежі у Лос-Анджелесі - це "просто гайп, щоб приховати зубожіння через погану державну політику".

Втім під час слухань Райт окремо наголосив, що глобальне потепління "є загальносвітовою, реальною та складною проблемою" - навіть попри те, що був виконавчим директором у компанії, яка займається викопним паливом.