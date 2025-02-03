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Марко Рубіо оголосив, що очолюватиме USAID

Перед тим Маск заявив, що Трамп закриває агентство.

Марко Рубіо оголосив, що очолюватиме USAID
Держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо розповів про найближче майбутнє Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Про це повідомляє CNN.

“Марко Рубіо оголосив у понеділок, що він виконує обов’язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після того, як Ілон Маск, найбагатша людина у світі, якій доручено реформувати федеральний уряд, заявив, що президент Трамп підписав рішення про закриття агентства”, - зазначає телеканал.

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  • Раніше працівники USAID отримали робочу записку з вказівками, як досягнути цілей Трампа. Будь-якому персоналу, який ігноруватиме накази адміністрації, погрожують “дисциплінарними стягненнями”.

  • Перед цим Державний департамент США видав наказ про "припинення роботи" для всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа.

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