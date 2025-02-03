Марко Рубіо оголосив, що очолюватиме USAID

Державний секретар США Марко Рубіо розповів про найближче майбутнє Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
Про це повідомляє CNN.
“Марко Рубіо оголосив у понеділок, що він виконує обов’язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після того, як Ілон Маск, найбагатша людина у світі, якій доручено реформувати федеральний уряд, заявив, що президент Трамп підписав рішення про закриття агентства”, - зазначає телеканал.
- Президент США Дональд Трамп розкритикував USAID, стверджуючи, що ним керують “радикальні божевільні”.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила двох високопосадовців служби безпеки в USAID після того, як вони спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності уряду (DOGE), який зараз очолює техномагнат Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі.
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Раніше працівники USAID отримали робочу записку з вказівками, як досягнути цілей Трампа. Будь-якому персоналу, який ігноруватиме накази адміністрації, погрожують “дисциплінарними стягненнями”.
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Перед цим Державний департамент США видав наказ про "припинення роботи" для всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа.