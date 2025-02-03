Марко Рубіо оголосив, що очолюватиме USAID

Перед тим Маск заявив, що Трамп закриває агентство.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів про найближче майбутнє Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Про це повідомляє CNN.

“Марко Рубіо оголосив у понеділок, що він виконує обов’язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після того, як Ілон Маск, найбагатша людина у світі, якій доручено реформувати федеральний уряд, заявив, що президент Трамп підписав рішення про закриття агентства”, - зазначає телеканал.

Президент США Дональд Трамп розкритикував USAID, стверджуючи, що ним керують “радикальні божевільні”.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила двох високопосадовців служби безпеки в USAID після того, як вони спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності уряду (DOGE), який зараз очолює техномагнат Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі.