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У Баварії виставили на продаж віллу російського олігарха Усманова

Німецьке видання Merkur стверджує, що зараз це найдорожчий об'єкт нерухомості в Німеччині.

У Баварії виставили на продаж віллу російського олігарха Усманова
Алішер Усманов

У Баварії виставили на продаж за 25 млн євро віллу російського олігарха Алішера Усманова - будинок площею 735 кв. м, із ділянкою 4700 кв. м та лазнею в 750 кв. м. 

Про це повідомило німецьке видання Merkur.

Вілла знаходиться в курортному містечку Роттах-Егерн неподалік Мюнхена на озері Тегернзе у передгір'ї Альп. Видання стверджує, що зараз це найдорожчий об'єкт нерухомості в Німеччині.

яРаніше таким вважався будинок на курортному "острові еліт" Зюльт. Його продавали за 15,5 млн євро. Вілла Усманова виявилася на 9,5 млн євро дорожчою.

Усманов, який перебуває під санкціями ЄС, використовував віллу як літню резиденцію до 28 лютого 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому довелося виїхати з Німеччини. 

Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів Росії, засновник Групи USM. Спільно з партнерами Скочем А.В., Скочем В.М., Скоч В.А. та Стершинським В.Я., Усманов має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.

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