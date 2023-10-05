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У Німеччині пройшли обшуки майна російського олігарха Усманова

Його активи наразі заморожені в рамках санкцій ЄС.

У Німеччині пройшли обшуки майна російського олігарха Усманова

Спеціальний підрозділ німецьких митників провів рейд на кількох об’єктах власності російського олігарха Алішера Усманова на півдні Баварії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Активи у Німеччині, пов’язані з російським олігархом, наразі заморожені через санкції ЄС у зв’язку з нападом Росії на Україну.

ЗМІ також повідомляли, що кілька автомобілів були конфісковані з вілли Усманова на озері Тегернзе в Роттах-Егерні.

Окрім вілли на озері, рейди пройшли принаймні на ще одному об’єкті нерухомості в Мюнхені.

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Нагадаємо, у вересні минулого року німецька поліція провела обшук на віллі Усманова в Баварії. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці стали цікавитися Усмановим після того, як він потрапив у санкційний список ЄС у зв’язку з війною РФ проти України. Олігарх є особою із близького оточення Володимира Путіна.

У грудні минулого року в Україні арештували майно Усманова на майже 2 млрд грн. На території портів в Україні знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

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