Очільники МЗС України і Швеції повідомили про початок переговорів про "гарантії безпеки"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі шведським колегою Тобіасом Більстрьомом.
Про це йдеться в допис Кулеби у Х (екствітер).
Міністри, за словами глави МЗСУ, погодилися "розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки після Вільнюської декларації G7".
During our call, @TobiasBillstrom and I agreed to begin talks on a bilateral 🇺🇦🇸🇪agreement on security guarantees following G7 Vilnius Declaration. We also discussed Ukraine’s European integration. Working together on the path to opening Ukraine’s EU accession talks this year.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 4, 2023
Крім того міністри обговорили євроінтеграцію України. Йшлося про спільну роботу на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС цього року.
Нагадаємо, у липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави.
Згодом Україна і Великобританія розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки. Опісля переговори почали зі Сполученими Штатами Америки.
Минулого місяця Албанія підписала декларацію підтримки євроатлантичної інтеграції України і заявила про готовність приєднатися до Спільної декларації G7.