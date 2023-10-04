Очільники МЗС України і Швеції повідомили про початок переговорів про "гарантії безпеки"

Також Кулеба і Більстрьом обговорили спільну роботу на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС цього року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі шведським колегою Тобіасом Більстрьомом.

Про це йдеться в допис Кулеби у Х (екствітер).

Міністри, за словами глави МЗСУ, погодилися "розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки після Вільнюської декларації G7".

During our call, @TobiasBillstrom and I agreed to begin talks on a bilateral 🇺🇦🇸🇪agreement on security guarantees following G7 Vilnius Declaration. We also discussed Ukraine’s European integration. Working together on the path to opening Ukraine’s EU accession talks this year. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 4, 2023

Крім того міністри обговорили євроінтеграцію України. Йшлося про спільну роботу на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС цього року.

Нагадаємо, у липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави.

Згодом Україна і Великобританія розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки. Опісля переговори почали зі Сполученими Штатами Америки.

Минулого місяця Албанія підписала декларацію підтримки євроатлантичної інтеграції України і заявила про готовність приєднатися до Спільної декларації G7.