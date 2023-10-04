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Очільники МЗС України і Швеції повідомили про початок переговорів про "гарантії безпеки"

Також Кулеба і Більстрьом обговорили спільну роботу на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС цього року.

Очільники МЗС України і Швеції повідомили про початок переговорів про "гарантії безпеки"
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі шведським колегою Тобіасом Більстрьомом.

Про це йдеться в допис Кулеби у Х (екствітер).

Міністри, за словами глави МЗСУ, погодилися "розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки після Вільнюської декларації G7".

Крім того міністри обговорили євроінтеграцію України. Йшлося про спільну роботу на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС цього року.

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Нагадаємо, у липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави. 

Згодом Україна і Великобританія розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки. Опісля переговори почали зі Сполученими Штатами Америки.

Минулого місяця Албанія підписала декларацію підтримки євроатлантичної інтеграції України і заявила про готовність приєднатися до Спільної декларації G7.

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