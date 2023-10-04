Індійські шпигуни проникли на Захід задовго до заяви Канади про вбивство лідера сикхів, − Reuters

Пакистан, Шрі-Ланка та Непал звинувачують Службу зовнішньої розвідки Індії у причетності до угруповань, які здійснюють акти насильства.

Пакистан, Шрі-Ланка та Непал звинувачують Службу зовнішньої розвідки Індії у політичному втручанні та причетності до заборонених угруповань, які здійснюють акти насильства.

Секретний дослідно-аналітичний підрозділ (RAW) опинився у центрі уваги всього світу після заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про те, що агенти індійського уряду були причетні до червневого вбивства лідера сикхських сепаратистів Хардіпа Сінгха Ніджара в передмісті Ванкувера, пише Reuters.

Індія категорично відкинула звинувачення і зажадала, аби Канада надала докази. Оттава заявила, що поділилася ними із союзниками, але не публікуватиме їх публічно.

Чотири чиновники заявили, що після 2008 року RAW поступово розширював свою присутність у західних країнах. Ключовою мотивацією для посилення впливу підрозділу на Заході є нездатність Індії домогтися екстрадиції громадянина США, засудженого за участь у нападі в Мумбаї у 2008 році, жертвами якого стали 166 осіб.

У географічно близьких регіонах RAW широко використовує можливості радіотехнічної розвідки, однак на Заході, як і раніше, підрозділ здебільшого у своїх операціях залежить від агентурної розвідки. Керівники пакистанських сил безпеки вже давно вважають RAW своїм головним конкурентом. Нещодавно Ісламабад, не надавши доказів, звинуватив підрозділ у причетності до вибуху терориста-смертника біля мечеті, унаслідок якого загинуло понад 50 людей. Натомість індійський уряд публічно звинуватив Ісламабад у терактах у Мумбаї.

RAW, як і інші підрозділи апарату національної безпеки Індії, отримав підтримку з боку прем'єр-міністра Нарендри Моді, який зміцнив оборонний потенціал Індії після свого обрання у 2014 році.

Зазначимо, усі джерела Reuters заперечували, що RAW займається цілеспрямованими вбивствами, зазначивши, що агентство не має повноважень на такі операції.

Наслідки інциденту у Ванкувері також викликали занепокоєння щодо посилення глобального моніторингу підрозділу. Захід розширив військову та розвідувальну співпрацю з Нью-Делі після зростання напруженості у відносинах з Китаєм. У 2020-му Вашингтон погодився поділитися з Індією конфіденційними картографічними та супутниковими даними.

У короткостроковій перспективі заяви Канади можуть ускладнити довіру західних країн до RAW.

Оттава і Делі перебувають у дипломатичному протистоянні з того часу, як Трюдо публічно заявив про обвинувачення. Індія призупинила видачу нових віз громадянам Канади та зажадала від Оттави суттєво скоротити свою дипломатичну присутність.

Американська газета Washington Post написала, що Канада безуспішно намагалася переконати таких союзників, як США, виступити із спільною заявою, яка засуджує Індію.

Нагадаємо, американський посол у Канаді Девід Коен заявив, що Канада отримала дані про можливу причетність уряду Індії до вбивства активіста завдяки розвідувальним даним "П'яти очей".

У Канаді мешкає величезна індійська діаспора, зокрема, сикхів, деякі з яких підтримують ідею незалежності від Індії. Офіційні особи в Нью-Делі вже давно звинувачують Канаду в тому, що вона є притулком для сикхських сепаратистів і мало робить для захисту індійських представництв та консульств від протестів, які проводять ці групи.