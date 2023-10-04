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Греція готова запропонувати свої порти для експорту українського зерна

Грецький уряд уже обговорив цей план із європейськими партнерами.

Греція готова запропонувати свої порти для експорту українського зерна
Фото: Мінінфраструктури

Міністр закордонних справ Греції Йоргос Герапетрітіс, перебуваючи у Києві на неофіційній зустрічі глав МЗС країн-членів Євросоюзу, запропонував альтернативний маршрут експорту українського зерна, передає Ekathimerini.

Йдеться про північні порти Салоніки та Александруполіс. Сюди українську агропродукцію можна доставляти поїздом через територію Румунії та Болгарії.

Таку пропозицію грецький уряд уже обговорив із партнерами по ЄС та країнами, що не входять до блоку.

Хоча згадані грецькі порти можуть приймати судна для перевезення зерна, проте пропускна здатність залізничної мережі північної частини країни обмежена.

Видання зазначає, о реалізація плану уряду може стати стимулом прискорення модернізації залізничних шляхів. Міністр Герапетрітіс повідомив колегам із ЄС, що його держава готова зробити внесок у розв'язання проблеми з українським агроекспортом.

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Нагадаємо, Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Про експорт українського збіжжя на світові ринки говорили на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яка відбулася у Києві.

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