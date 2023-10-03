Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії

Це має збільшити постачання продукції до Африки та за її межі.

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці у соцмережі Х (екствітер).

За словами Габріелюса, це має зменшити тиск на український кордон і збільшити постачання продукції до Африки та за її межі.

Russia destroys food, Lithuania delivers it.

A corridor for grain transit to Baltic ports has been accepted and agreed, relieving pressure at the Ukrainian border and increasing supply to Africa and beyond. Cooperation gives results! pic.twitter.com/SxHNi6zzr0 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 3, 2023

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", - зауважив литовський міністр.

Нагадаємо, з українсько-польського кордону у порт Литви (Клайпеди) перенесуть ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль. Це пришвидшить транзит територією Польщі.

Напередодні про експорт українського збіжжя на світові ринки говорили на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яка відбулася у Києві.