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Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії

Це має збільшити постачання продукції до Африки та за її межі.

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці у соцмережі Х (екствітер).

За словами Габріелюса, це має зменшити тиск на український кордон і збільшити постачання продукції до Африки та за її межі.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", - зауважив литовський міністр.

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Нагадаємо, з українсько-польського кордону у порт Литви (Клайпеди) перенесуть ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль. Це пришвидшить транзит територією Польщі.

Напередодні про експорт українського збіжжя на світові ринки говорили на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яка відбулася у Києві.

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