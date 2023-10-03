Українці можуть отримати через "Дію" відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках

Українці за допомогою "Дії" можуть отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Послугу повернення вкладів представили очільники Мінцифри Михайло Федоров і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

"Послуга повернення вкладів, над якою ми працювали спільно з Фондом гарантування вкладів, дасть змогу українцям подати заяву й отримати відшкодування зі збанкрутілих банків. А це — 1,4 млн рахунків на суму 3,2 млрд грн. Щоб повернути кошти, не потрібно ходити в банки чи стояти в чергах, достатньо зробити кілька кліків у Дії", — сказав Михайло Федоров.

Послуга дає змогу вкладнику збанкрутілого банку отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

"З початку повномасштабного вторгнення Фонд виплатив майже 8,3 млрд грн гарантованого відшкодування. Сьогодні кожен вкладник збанкрутілого банку має три опції, як отримати кошти від Фонду гарантування. Перша — прийти до найближчого відділення вибраного банку-агента. Друга — скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п’ять наших банків-агентів. А відтепер ще є й третя опція — подати заяву та отримати відшкодування в кілька кліків через послугу Повернення вкладів у застосунку Дія", - повідомила Світлана Рекрут.

Опрацювання заяви, поданої через застосунок, займе до трьох робочих днів.

Нагадаємо, влітку Фонд гарантування вкладів розпочав виплати вкладникам ліквідованого банку "Конкорд". Сума відшкодувань сягнула 639 млн грн.

Раніше Фонд перерахував 17 млрд грн у держбюджет із рахунків "Промінвестбанку" та "МР Банку". Обидві фінустанови належали російським банкам.