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Українці можуть отримати через "Дію" відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках

Нову послугу представили очільники Мінцифри і Фонду гарантування вкладів.

Українці можуть отримати через "Дію" відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках
Фото: Пресслужба Мінцифри

Українці за допомогою "Дії" можуть отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Послугу повернення вкладів представили очільники Мінцифри Михайло Федоров і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

"Послуга повернення вкладів, над якою ми працювали спільно з Фондом гарантування вкладів, дасть змогу українцям подати заяву й отримати відшкодування зі збанкрутілих банків. А це — 1,4 млн рахунків на суму 3,2 млрд грн. Щоб повернути кошти, не потрібно ходити в банки чи стояти в чергах, достатньо зробити кілька кліків у Дії", — сказав Михайло Федоров. 

Послуга дає змогу вкладнику збанкрутілого банку отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду гарантування. 

"З початку повномасштабного вторгнення Фонд виплатив майже 8,3 млрд грн гарантованого відшкодування. Сьогодні кожен вкладник збанкрутілого банку має три опції, як отримати кошти від Фонду гарантування. Перша — прийти до найближчого відділення вибраного банку-агента. Друга — скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п’ять наших банків-агентів. А відтепер ще є й третя опція — подати заяву та отримати відшкодування в кілька кліків через послугу Повернення вкладів у застосунку Дія", - повідомила Світлана Рекрут.

Опрацювання заяви, поданої через застосунок, займе до трьох робочих днів. 

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Нагадаємо, влітку Фонд гарантування вкладів розпочав виплати вкладникам ліквідованого банку "Конкорд". Сума відшкодувань сягнула 639 млн грн.

Раніше Фонд перерахував 17 млрд грн у держбюджет із рахунків "Промінвестбанку" та "МР Банку". Обидві фінустанови належали російським банкам.

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