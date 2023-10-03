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Армія США готова передати Україні частину ракет ATACMS

Американська сторона "готова діяти швидко", оскільки армія давно готувалася до такого кроку.

Армія США готова передати Україні частину ракет ATACMS
Фото: mil.in.ua

Армія США готова передати Україні частину ракет великої дальності ATACMS, щойно це дозволить президент Джо Байден, передає Bloomberg.

Як зазначив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, американська сторона "готова діяти швидко", оскільки армія давно готувалася до такого кроку.

Американські законодавці декілька місяців закликали Байдена відправити Україні ATACMS або армійську тактичну ракетну систему. Згодом американський президент на це погодився, повідомивши українському колезі Володимирові Зеленському під час зустрічі у Вашингтоні про свій намір передати ракети.

За словами Дага Буша, ATACMS можна запускати з тих же пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет із GPS-наведенням партіями по шість штук водночас. Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, зазначив помічник глави Пентагону, "не такі значні: деякі кабелі, деяке програмне забезпечення — це не суттєво".

Він не сказав, скільки саме ракет із касетними боєприпасами відправлять в Україну, додавши, що США уже давно не виготовляють таку версію ATACMS. Але його виробляють в обмеженій кількості для експорту. 

Натомість американська армія готується прийняти на озброєння ракети Precision Strike Missile.

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Нагадаємо, у вересні глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном надання Україні ракет ATACMS і опісля зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

Нещодавно стало відомо, що Байден пообіцяв Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.

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