Російські війська завдали авіаудару по Антонівці. Є загиблі

Сьогодні російські війська завдали авіаудару по Антонівці Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок авіаудару постраждали пʼятеро людей. Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Травмовані – троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Бериславу Херсонської області, пошкоджено медичний заклад. Також, протягом доби РФ сім разів била по Чернігівській області і обстріляла декілька районів Дніпропетровської.