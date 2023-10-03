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Російські війська завдали авіаудару по Антонівці. Є загиблі

Внаслідок авіаудару по Антонівці постраждали п'ятеро місцевих жителів.

Російські війська завдали авіаудару по Антонівці. Є загиблі
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні російські війська завдали авіаудару по Антонівці Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок авіаудару постраждали пʼятеро людей. Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Травмовані – троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Бериславу Херсонської області, пошкоджено медичний заклад. Також, протягом доби РФ сім разів била по Чернігівській області і обстріляла декілька районів Дніпропетровської.

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