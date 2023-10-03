Правоохоронці передали військовим гелікоптер, який «Мотор Січ» намагалась приховати від ЗСУ

Раніше гелікоптер арештували у справі щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництві державі-агресору.

Державне бюро розслідувань повідомило, що передало українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства «Мотор Січ» намагалось приховати від ЗСУ.

Зазначається, що ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору.

Зазначається, що раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що колишнє керівництво «Мотор Січ» умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

У ході розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ.

Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у березні цього року обвинувачений у держзраді колишній президент “Мотор Січ” Богуслаєв попросив обміняти його в Росію. З таким проханням Богуслаєв звернувся до керівника Офісу президента.

Раніше журналісти оприлюднили записи переговорів заарештованого за держзраду Богуслаєва із росіянами. Богуслаєв вів бізнес із окупантами попри обстріли ними “Мотор Січі”.

22 жовтня 2022 року СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом.