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Зеленський зустрівся із міністром оборони Естонії

Президент подякував Естонії за підтримку України.

Зеленський зустрівся із міністром оборони Естонії
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський

Учора президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

Про це повідомляє у Telegram глава держави.

"Обговорили важливі питання: ситуацію на фронті, першочергові потреби українських воїнів, провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Зеленський та Певкур також обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО. Президент подякував Естонії за своєчасну допомогу Україні.

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Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідав Ірпінь та Бучу Київської області.

У червні повідомлялося, що Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого мова йшла про медичне обладнання та техніку для розмінування.

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