Зеленський зустрівся із міністром оборони Естонії

Учора президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

Про це повідомляє у Telegram глава держави.

"Обговорили важливі питання: ситуацію на фронті, першочергові потреби українських воїнів, провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Зеленський та Певкур також обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО. Президент подякував Естонії за своєчасну допомогу Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідав Ірпінь та Бучу Київської області.

У червні повідомлялося, що Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого мова йшла про медичне обладнання та техніку для розмінування.