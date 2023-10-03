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Ігнат розповів про подальші кроки в навчанні українських пілотів на F-16

Говорити про терміни зараз не коректно.

Ігнат розповів про подальші кроки в навчанні українських пілотів на F-16
Фото: скріншот

Зараз українські пілоти уже тренуються на тренажерах для F-16. Потім вони сядуть у справжній літак, але спершу – з інструктором.

Після цього будуть самостійні вильоти. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону. 

"Самостійний виліт – знакова подія для кожного пілота на новому типу літака. Власне після самостійних пілотів відточування навичок пілотування на цьому типу літаку уже йде бойове застосування – навики управління озброєння цього літака", – пояснив він.

Говорити про терміни зараз не коректно.

Нагадаємо, учора Ігнат повідомив, що українські пілоти вже почали вчитися на тренажерах F-16. Перед цим пілоти проходили мовну підготовку. Україна також має знайти необхідну кількість пілотів. 

Наступного року Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16. У жовтні США почнуть навчання українців на літаках F-16 на авіабазі Морріс. Самі літаки будуть важливі для України у довгостроковій перспективі, вважає очільник ВПС США.

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