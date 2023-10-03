Учора ворог бив по чотирьох районах Харківщини, поранені чоловік та жінка

Пошкоджені будинки, є влучання у приміщення бюро ритуальних послуг.

Протягом минулої доби, 2 жовтня, російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що вчора близько 09:10 ворог завдав удару п’ятьма ракетами С-300 по околицях Харкова. Є влучання в землю, пошкоджена господарська будівля, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила по території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих.

Близько 13:50 ворог завдав удару керованою авіабомбою по Куп'янську. Пошкоджені 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, ворог завдав удару КАБ по району сіл Чернещина та Першотравневе Ізюмського району, потерпілих немає.

У селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено 3 приватні будинки. У селі Охримівка Чугуївського району пошкоджена будівля майстерні фермерського господарства, сталася пожежа.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 145 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, днями російські військові атакували Вовчанськ на Харківщині. Обстріл вівся з артилерії. Унаслідок російської збройної агресії пошкоджені будівля підприємства, транспортні засоби та житлові будинки. Люди не постраждали.