Головне за понеділок, 2 жовтня: 22 бойових зіткнення, засідання очільників МЗС країн ЄС в Києві

22 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, навчання українських пілотів на F-16, відремонтовані танки Leopard 2 від Польщі, перехід до гнучкого курсу гривні. Яким запам’ятається 586-й день повномасштабної війни.

У рамках навчань з керування літаками F-16 українські льотчики вже вчаться літати на авіаційних тренажерах, розповів у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Інформація щодо навчань наших пілотів дуже непублічна, партнери не хочуть про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак, який повністю повторює всі функції F-16", – сказав Ігнат. За його словами, наступним етапом будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.

Ігнат додав, що нові групи українських пілотів, яких відправлять навчатись керувати літаками F-16, вже формуються.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав пʼятьох ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одного – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два артилерійських засоби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 жовтня – в нашій новині.

Вранці 2 жовтня російська армія обстріляла в Херсоні транспортне підприємство. Унаслідок обстрілу цього району поранені четверо людей, двоє з них були у тяжкому стані. Близько 16-ї години в ОВА навели уточнені дані: помер один із потерпілих – поліцейський.

Обстріл відбувся близько 10:00, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. "Стало відомо про смерть поліцейського, який отримав важкі поранення, рятуючи цивільного під час ворожого обстрілу Херсона", – написав він.

Загалом за сьогодні у Херсоні поранення дістали восьмеро людей. Серед них дві дитини, сестрички 12 і 13 років, а також їхня мама.

У межах участі у виїзному засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС в Києві президент Володимир Зеленський обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств актуальні питання підтримки нашої країни під час війни.

Мова також йшла про інтеграцію до ЄС, реалізацію Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії РФ проти України.

Глава держави зазначив, що сім рекомендацій, які Україна отримала від Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу, були великим кроком уперед і важливою мотивацією для всіх українців.

"Ми виконаємо всі рекомендації. Для нас дуже важливо сьогодні, щоб ми в цій конкретиці й жили. Ми дуже конкретна держава. Тому що в час війни треба виконувати те, що ти пообіцяв", – сказав він.

Водночас президент зауважив, що Україні в майбутньому буде потрібно здійснити ще багато кроків та відповідних реформ.

Подробиці – в новині.

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Про це пише Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Поки інші укладають майбутні угоди, ми вже консультуємося з українською стороною. Перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабеді, отримала українська сторона", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії заявили, що на заводі тривають роботи щодо інших танків.

Національний банк України запроваджує з 3 жовтня режим керованої гнучкості обмінного курсу за гарних обставин, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.

"Національний банк України переходить до нового режиму, ми робимо цей крок з позиції сили, відчуваючи себе досить комфортно з точки зору міжнародних резервів, ситуації на валютному ринку", – заявив Ніколайчук.

За словами посадовця, структурний дисбаланс не такий значний, тож центробанку вдасться його покривати коштами міжнародної підтримки.

Подробиці – в новині.

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