РФ обстріляла транспортне підприємство і поліцейських у Херсоні. Поранені четверо людей

Вранці 2 жовтня російська армія обстріляла в Херсоні транспортне підприємство. Поранені четверо людей, із них двоє – в тяжкому стані.
Обстріл відбувся близько 10:00. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Вогонь росіяни вели з артилерії, додав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під вибухами врятувати цивільного, у якого через обстріл ампутувало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний.
"Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані. Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі", – повідомив міністр.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), додали в Офісі генпрокурора.
Сьогодні вранці ворог вдарив також по Золотій Балці Херсонської області. Крім того, обстріляв околиці Харкова снарядами С-300.