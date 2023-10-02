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РФ обстріляла транспортне підприємство і поліцейських у Херсоні. Поранені четверо людей

Серед потерпілих – двоє цивільних і двоє поліцейських. 

РФ обстріляла транспортне підприємство і поліцейських у Херсоні. Поранені четверо людей
Фото: Ігор Клименко в Telegram

Вранці 2 жовтня російська армія обстріляла в Херсоні транспортне підприємство. Поранені четверо людей, із них двоє – в тяжкому стані.

Обстріл відбувся близько 10:00. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Фото: Офіс генерального прокурора

Обстріл Херсона
Фото: Офіс генерального прокурора
Обстріл Херсона

Вогонь росіяни вели з артилерії, додав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під вибухами врятувати цивільного, у якого через обстріл ампутувало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний.

Обстріл Херсона
Фото: Ігор Клименко
Обстріл Херсона

"Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані. Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі", – повідомив міністр. 

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), додали в Офісі генпрокурора. 

Сьогодні вранці ворог вдарив також по Золотій Балці Херсонської області. Крім того, обстріляв околиці Харкова снарядами С-300.

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