​Розпочато кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту

Службових осіб підрядної організації також перевіряють у межах ще одного провадження.

За фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в Києві розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила столична прокуратура.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

"30 вересня на об’єкті проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки остання втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.

Обійшлось без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» проводить ТОВ «Росдорстрой» із залученням субпідрядних організацій. На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт - комунальної корпорації «Київавтодор».

В межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснює Шевченківське УП ГУ НП в м. Києві.

Також повідомляємо, що дії службових осіб підрядної організації перевіряються в межах ще одного кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними у 2021-2023 роках на проведення капітального ремонту доріг та шляхопроводів у Києві шляхом завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставлення неякісних матеріалів. У даному кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії та тривають судові експертизи.

Нагадаємо, що в Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Реконструкція шляхопроводу розпочалася в червні цього року. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.