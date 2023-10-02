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Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині

Зруйнований будинок та господарчі споруди, без жертв.

Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні близько 11:00 російські військові завдали масованого артилерійського обстрілу по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram Харківська ОВА.

Згідно з повідомленням, зафіксовано щонайменше 18 ударів. Унаслідок влучань був знищений приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Минулося без загиблих та поранених.

Фото: Харківська ОВА

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Нагадаємо, днями російські військові атакували Вовчанськ на Харківщині. Обстріл вівся з артилерії. Унаслідок російської збройної агресії пошкоджені будівля підприємства, транспортні засоби та житлові будинки. Люди не постраждали.

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