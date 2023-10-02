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​На Харківщині викрили рецидивіста, який допомагав росіянам мінувати поля під час окупації

Він також "здавав" загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні.

​На Харківщині викрили рецидивіста, який допомагав росіянам мінувати поля під час окупації

Служба безпеки затримала ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з агресором під час тимчасової окупації Харківщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.Після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для мінування.

Серед замінованих ділянок - місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі.

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"Крім того, він «здавав» загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень. Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства вони викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян", - зазначили в СБУ.

Після звільнення району від ворога чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали. Йому повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особу "кадирівця", який катував українських полонених.

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