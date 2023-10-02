РФ за добу атакувала 9 областей України, – ОВА

По Чернігівській області за добу ворог бив шість разів (59 вибухів). Росіяни обстрілювали Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із мінометів, артилерії, АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Запорізькій минулої доби рашисти завдали 144 удари по 23 населених пунктах. 124 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Преображенки, Білогір'я, Полтавки, Степового, П'ятихаток, Левадного, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог здійснив три обстріли з ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки й Новодарівки, 13 БпЛА-атак Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Ольгівського, Оріхова та Малих Щербаків, а також вгатив чотирма авіаснарядами по Оріхову й Роботиному. Внаслідок артудару по Оріхову поранення отримали чоловіки 64 та 55 років. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади. Внаслідок обстрілу з РСЗВ (10 вибухів) по території Дружбівської ТГ Шосткинського району зазнала пошкодження та загоряння адмінбудівля; пошкоджено магазин, три приватних житлових будинки з прибудинковими будівлями, квартира у двоповерховому житловому будинку. Поранено цивільну особу. Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу (девя'ть вибухів) пошкоджено два приватних домогосподарства, мотоцикл.

У Херсонській сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється. За добу по області противник здійснив 71 обстріл (392 снаряди), з них по Херсону – шість обстрілів (20 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі. Внаслідок атаки житлового кварталу Херсона з безпілотника виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, трьох та п'яти років, а також чотиримісячне немовля. Вчора вдень окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який був на подвірʼї будинку. Внаслідок атаки села Веселе до лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.Ввечері ворог обстріляв Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 39-річна жінка та двоє дітей 12 та 13 років. За добу по області одна людина загинула, шестеро – дістали поранення, двоє з них – діти.

У Луганській рашисти обстріляли Новолюбівку та Невське. Поранення отримав місцевий мешканець. Першу допомогу йому надали українські військові, після чого громадянина було доправлено до лікарні на Донеччині. Упродовж доби окупанти спробували йти в наступ поблизу Макіївки, але були зупинені нашими Силами оборони. Авіаційні удари завдані по Білогорівці. По цьому населеному пункту ворог бив й з артилерії та мінометів. За добу противник здійснив 163 обстріли (552 снаряди).

У Харківській цієї ночі ворог з ракетних систем залпового вогню обстріляв Підлиман. Горів 2-поверховий будинок, літня кухня, господарські споруди. Пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок удару по Боровій вчора зранку керованою авіабомбою пошкоджено будівлі ТОВ "Борова Агро". Горів дах складського приміщення. Також пошкодження зазнали приватне домоволодіння та автомобіль. Також вчора ворог обстріляв Борову з РСЗВ. Пошкоджено три приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілу Вовчанська загинув цивільний чоловік близько 50 років. В місті пошкоджено приватний будинок та будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Пізно ввечері ворог завдав удару фугасною авіабомбою по Куп’янськ-Вузловому. Пошкоджено будинок та господарчу будівлю, сталися пожежі. Вчора на полі поблизу населених пунктів Донець та Благодатне під час виконання робіт на міні підірвався комбайн. Водій комбайну отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував. Загалом за добу одна людина загинула.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 22 обстріли. Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Лиман, Торецьк, Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Нове, Новоукраїнка, Олександро-Калинове, Торське, Кіндратівка. Пошкоджено 35 житлових будинків (з них: шість – багатоквартирних), чотири цивільних автомобіли, цех підприємства ТОВ "ДВЗ", споруда електромережі, дитсадок, п'ять господарчих споруд, залізнична колія, дві ЛЕП, цех шахти, будівля АТ "Укртелекому". На Донеччині за добу: троє загиблих та п'ятеро поранених.

У Дніпропетровській вночі ворог атакував область ударними дронами. Підрозділи ПвК "Схід" збили над областю три ворожі безпілотники. Вчора ворог бив по Нікопольщині. Вранці під обстріл потрапив районний центр. Пообіді дісталося Марганецькій громаді. Агресор гатив з важкої артилерії й застосував дрон-камікадзе. Знищений дачний будинок, ще один – пошкоджений; понівечені дві приватні оселі, господарська споруда, лінія електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.

У Миколаївській вчора сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили два російські розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР". Вчора вдень внаслідок артилерійського обстрілу Куцурубської громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території біля одного з населених пунктів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.