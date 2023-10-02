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У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ ЄС

Таке засідання вперше відбувається не на території блоку.

У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ ЄС
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: Instagram/Дмитро Кулеба

У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. 

Таке засідання вперше відбувається не на території блоку.

“Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС”, − зазначив у соцмережі X голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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“Ми тут, щоб висловити нашу солідарність і підтримку українському народу”, − додав він.

Нагадаємо, Боррель перебуває з візитом в Україні. Вчора він зустрівся зі президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Дипломат заявив, що Євросоюз підтримуватиме Україну незалежно від перебігу війни. За його словами, ЄС надав Україні військової підтримки на 25 млрд євро, а загальна допомога (військова, цивільна та гуманітарна) становить 85 млрд євро.

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