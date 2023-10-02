У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ ЄС

Таке засідання вперше відбувається не на території блоку.

У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу.

Таке засідання вперше відбувається не на території блоку.

“Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС”, − зазначив у соцмережі X голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

“Ми тут, щоб висловити нашу солідарність і підтримку українському народу”, − додав він.

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU.



We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 2, 2023

Нагадаємо, Боррель перебуває з візитом в Україні. Вчора він зустрівся зі президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Дипломат заявив, що Євросоюз підтримуватиме Україну незалежно від перебігу війни. За його словами, ЄС надав Україні військової підтримки на 25 млрд євро, а загальна допомога (військова, цивільна та гуманітарна) становить 85 млрд євро.