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Боррель: Євросоюз надав Україні військової підтримки на 25 млрд євро

Підтримка України з боку ЄС триватиме.

Боррель: Євросоюз надав Україні військової підтримки на 25 млрд євро
Фото: EPA

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз надав Україні військової підтримки на 25 млрд євро, а загальна допомога (військова, цивільна та гуманітарна) становить 85 млрд євро.

Про це Боррель повідомив у Медіацентрі Україна, відповідаючи на запитання Суспільного.

"Ми знаємо, як це важливо. І я запевнив міністра (Умєрова – ред.), що ми працюємо заради миру, але водночас, ми продовжимо підтримку", – сказав Боррель.

Він також заявив, що Євросоюз підтримуватиме Україну незалежно від перебігу війни.

“Наша підтримка України не залежить від того, як триватиме війна наступними днями чи тижнями... Це постійна, структурована підтримка, тому що ми стикаємося з екзистенційною загрозою. Вона не вирішується в один день. Українці борються відважно і з тими можливостями, які в них є. Ми хочемо, щоб вони були більш успішними, тому нам треба надавати більше зброї і швидше”, – зазначив високий представник ЄС.

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Нагадаємо, Жозеп Боррель перебуває з візитом в Україні. Сьогодні він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.

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