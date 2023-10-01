На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ помиляється, якщо думає "перечекати" військову допомогу Україні, – Кулеба

Україна отримує зброю від західних партнерів та нарощує власне виробництво. 

РФ помиляється, якщо думає "перечекати" військову допомогу Україні, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ помиляється у своїх намірах "перечекати" військову допомогу Україні.

Про це глава міністр закордонних справ повідомив у соцмережі Х.

"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться", – наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна не тільки отримує зброю від західних партнерів, але і нарощує власне виробництво та спільне виробництво озброєння з партнерами в країнах НАТО та за їх межами.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій. У заході взяли участь 252 компанії з понад 30 країн. На форумі виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він відзначив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши, що "від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies