РФ помиляється, якщо думає "перечекати" військову допомогу Україні, – Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ помиляється у своїх намірах "перечекати" військову допомогу Україні.

Про це глава міністр закордонних справ повідомив у соцмережі Х.

"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться", – наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна не тільки отримує зброю від західних партнерів, але і нарощує власне виробництво та спільне виробництво озброєння з партнерами в країнах НАТО та за їх межами.

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій. У заході взяли участь 252 компанії з понад 30 країн. На форумі виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він відзначив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши, що "від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю".