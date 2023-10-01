Байден запевнив, що США надалі підтримуватимуть Україну і закликав Конгрес "припинити ігри"

Президент США відреагував на ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду, який не містить допомогу Україні.

Джо Байден заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть нашу державу. Він закликав Конгрес дотримуватися свого слова щодо допомоги Україні та "припинити ігри".

Про це Байден повідомив у Twitter.

"Я сподіваюся, що мої друзі по той бік (політичних поглядів – ред.) дотримуються свого слова щодо допомоги Україні. Вони сказали, що будуть підтримувати Україну окремим голосуванням. Ми не можемо за жодних обставин зробити так, щоб підтримка України з боку США була перервана. Я очікую, що спікер (Палати представників – ред.) дотримається свого зобов’язання щодо схвалення (закону – ред.) й необхідної допомоги Україні у час, коли вона захищається від агресії й брутальності", – заявив Байден.

Last night, Congress passed a spending bill that will keep the government open until just before Thanksgiving.



While this is good news, I strongly urge Republicans in Congress to pass a year-long budget agreement and avoid another crisis.



Tune in. https://t.co/7esmPV8I1T — President Biden (@POTUS) October 1, 2023

Він додав, що серед республіканців і демократів, як у Палаті представників, так і в Сенаті, є переважна більшість законодавців, які підтримують Україну.

За словами президента, залишилося "небагато часу для того, щоб американські гроші продовжили надходити в Україну". Він закликав Конгрес "припинити ігри й взятися до роботи".

Байден запевнив союзників, американський та український народи у тому, що Сполучені Штати і надалі надаватимуть підтримку Україні.

Президент США сказав, що "втомився від балансування на межі" після того, як ледь вдалося уникнути часткового закриття федерального уряду.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Він не передбачає додаткового пакета допомоги Україні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження до України раніше оголошеної підтримки. Наразі українська влада працює з американськими партнерами щодо нових коштів допомоги.

Сьогодні на офіційному сайті Білого дому з'явилася заява президента США Джо Байдена щодо ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, де немає фінансування допомоги Україні. Байден наголосив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана.