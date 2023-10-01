Окупанти не можуть знайти кадри для фейкових адміністрацій, – ЦНС

Росіяни досі не можуть укомплектувати свої фейкові органи на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє сайт Центру національного спротиву.

Зазначається, що до тимчасово окупованого Бердянська з Амурської області РФ був відряджений “гастролер” для того, щоб очолити “слідчий комітет” в місті. Черговим каральним органом окупантів буде керувати Міхаіл Олєйнік з російського міста Райчихінськ.

Рядовий склад росіяни прагнуть сформувати з місцевих громадян, однак окупаційні адміністрації не можуть найти достатню кількість колаборантів, тому змушені продовжити системну практику відряджень працівників з території Росії на тимчасово окуповані території України.

Спротив місцевих ускладнює життя росіянам, насамперед місцевим гауляйтерам, які системно отримують догани з Кремля за незаповнення підрозділів.

Нагадаємо, загарбники не змогли знайти достатньої кількості "спостерігачів" на псевдовибори серед місцевого населення, тому завозили їх на тимчасово окуповані території з Росії.