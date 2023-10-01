На ньому була зображена жінка з порожньою кліткою, що символізувало уособлення усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя.

Російські окупанти знищили у Маріуполі останній український мурал "Назустріч щастю".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя перо Андрющенко.

За його словами, мурал не мав жодного натяку на історію України. На ньому була зображена жінка з порожньою кліткою, що символізувало уособлення усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Фото: Telegram/Андрющенко Time

"Ось воно - Росія. Жодних прав. Жодної поваги. Жодного прояву сучасного мистецтва. Варвари 21 сторіччя продовжують нищити наше місто своїми брудними руками", - написав Андрющенко у телеграмі.

Нагадаємо, влітку російські загарбники знищили інсталяцію «Я люблю Маріуполь» у тимчасово окупованому місті.

Торік стало відомо, що рашисти збираються знищити мурал "Мілана" у Маріуполі, на якому зображена дівчинка, котра постраждала від обстрілів проросійськими бандформуваннями "Східного". Також у місті не стало муралу, присвяченого жертвам російського обстрілу у 2015 році.