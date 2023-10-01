Російські терористи готуються до затяжної війни, – Британська розвідка

Росія планує спрямувати третину загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році, що доводить про підготовку Кремля до довгої війни.

У розвідці Міністерства оборони Британії заявили, що згідно з документами міністерства фінансів Росії, Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році. Це свідчить, що Росія готується до затяжної війни з Україною.

"Документи, які, ймовірно, просочилися з міністерства фінансів Росії, свідчать про те, що витрати Росії на оборону зростуть приблизно до 30 % загальних державних витрат у 2024 році", - пише йдеться у повідомленні розвідки.

Також, російське Міністерство фінансів пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів. Це еквівалентно приблизно 6% ВВП і збільшення на 68% у порівнянні з поточним роком.

"Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні", - наголошують у британській розвідці.

Напередодні міністр оборони країни агресора Сергій Шойгу заявив, що він очікує продовження війни до 2025 року.

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що Кремль після невдалого бунту ПВК "Вагнера" продовжує використовувати цих бойовиків.