За добу ЗСУ знищили ще 440 окупантів та більше десятка ворожої техніки

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 278 570 одиниць особового складу.

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Упродовж минулої доби, 30 вересня, Збройні сили знищили понад 440 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 278 570 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 278 570 (+440) осіб ліквідовано;танків - 4702 (+11) од.;бойових броньованих машин - 8991 (+7) од.;артилерійських систем - 6477 (+30) од.;РСЗВ - 798 (+2) од.;засоби ППО - 537 (+0) од.;літаків - 316 (+1) од.;гелікоптерів - 316 (+0) од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5043 (+37) од.;крилаті ракети - 1529 (+0) од.;кораблі/катери - 20 (+0) од.;підводні човни - 1 (+0) од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 8883 (+29) од.;спеціальна техніка - 933 (+1) од.