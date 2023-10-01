​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу ЗСУ знищили ще 440 окупантів та більше десятка ворожої техніки

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 278 570 одиниць особового складу.

За добу ЗСУ знищили ще 440 окупантів та більше десятка ворожої техніки
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

Упродовж минулої доби, 30 вересня, Збройні сили знищили понад 440 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 278 570 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 278 570 (+440) осіб ліквідовано;танків - 4702 (+11) од.;бойових броньованих машин - 8991 (+7) од.;артилерійських систем - 6477 (+30) од.;РСЗВ - 798 (+2) од.;засоби ППО - 537 (+0) од.;літаків - 316 (+1) од.;гелікоптерів - 316 (+0) од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5043 (+37) од.;крилаті ракети - 1529 (+0) од.;кораблі/катери - 20 (+0) од.;підводні човни - 1 (+0) од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 8883 (+29) од.;спеціальна техніка - 933 (+1) од.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies