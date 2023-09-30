Захисникам України бракує дешевих китайських дронів через нещодавні обмеження Китаю на поставки компонентів, – NYT

Американське видання повідомляє, що через ці обмеження українські військові навіть вимушені вдаватися до контрабанди.

Більше, ніж будь-який конфлікт в історії людства, бойові дії в Україні – це війна безпілотників. Це означає зростаючу залежність від постачальників літальних апаратів — зокрема, Китаю, пише The New York Times.

У той час як Іран і Туреччина виробляють великі безпілотники військового класу, які використовуються Росією та Україною, дешеві споживчі безпілотники, які стали всюдисущими на передовій, в основному походять з Китаю, найбільшого у світі виробника цих пристроїв.

Це дало Китаю прихований вплив у війні, яка частково ведеться за допомогою цивільної електроніки. Оскільки українці переглянули всі види дронів і перетворили їх на зброю, їм довелося шукати нові способи підтримувати свої поставки та продовжувати інновації в пристроях. Проте ці зусилля зіткнулися з більшими перешкодами, оскільки китайські постачальники скоротили продажі: 1 вересня набули чинності нові китайські правила щодо обмеження експорту компонентів для дронів.

Видання зазначає, що китайські виробники, які в поточній ситуації погоджуються на продаж, нерідко вимагають від покупців використовувати складний набір посередників. У деяких випадках українцям доводилось вдаватися до контрабанди.

Також повідомляється, що Україна щомісячно втрачає 10 000 дронів.

Відкриті дані свідчать, що за перше півріччя 2023 року Київ отримав безпілотників напряму з КНР на загальну суму понад 200 тисяч доларів. У той же час прямі поставки китайських дронів в Росію за цей же період досягли 14,5 млн доларів.

Нещодавно, американський Інститут вивчення війни повідомив, що Іран і Росія домовляються про постачання дронів та далекобійних ракет. Резолюція Ради безпеки ООН, яка забороняє Ірану продавати далекобійні ракети, перестане діяти 18 жовтня.

Також зазначимо, що виробник Bayraktar інвестує $100 млн у проєкти в Україні. За словами очільника компанії, нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.