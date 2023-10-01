Умєров та Остін обговорили подальшу військову допомогу з боку США

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін обговорили подальшу з боку Сполучених Штатів для Збройних Сил.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що підтримка США для України триватиме", – розповів голова оборонного відомства.

Він зазначив, що українські військові надалі матимуть сильну підтримку на полі бою. Умєров подякував Остіну за допомогу.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Він не передбачає додаткового пакета допомоги Україні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження до України раніше оголошеної підтримки. Наразі українська влада працює з американськими партнерами щодо нових коштів допомоги.