“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров та Остін обговорили подальшу військову допомогу з боку США

"Підтримка Сполучених Штатів для України триватиме".

Умєров та Остін обговорили подальшу військову допомогу з боку США
Фото: Рустем Умєров

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін обговорили подальшу з боку Сполучених Штатів для Збройних Сил. 

Про це Умєров повідомив у Facebook.

"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США. Міністр Остін запевнив мене, що підтримка США для України триватиме", – розповів голова оборонного відомства.

Він зазначив, що українські військові надалі матимуть сильну підтримку на полі бою. Умєров подякував Остіну за допомогу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Він не передбачає додаткового пакета допомоги Україні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження до України раніше оголошеної підтримки. Наразі українська влада працює з американськими партнерами щодо нових коштів допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies