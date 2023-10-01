​За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження росіян, їхнього озброєння і техніки, - Генштаб

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобах противника.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, на Авдіївському - атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області, на Мар’їнському - вісім атак у районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а на Запорізькому - атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Загалом ворог завдав вісім ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 1 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них: Сеньківка Чернігівської області; Степне, Володимирівка, Хотінь, Степок, Покровка, Рясне Сумської області, а також Одрадне, Дворічанське, Красне Перше Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них: Сеньківка Чернігівської області; Степне, Володимирівка, Хотінь, Степок, Покровка, Рясне Сумської області, а також Одрадне, Дворічанське, Красне Перше Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Спірне, Виїмка, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Спірне, Виїмка, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка Донецької області; на Бахмутському росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новоселівка, Степове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новоселівка, Степове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару в районі населені пункту Новомихайлівка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногрівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка, Антонівка, Катеринівка Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі населені пункту Новомихайлівка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногрівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка, Антонівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському противник наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких: Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Новодонецьке, Благодатне, Урожайне Донецької області;

противник наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких: Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Новодонецьке, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Новопавлівка Запорізької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Новопавлівка Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислава, Козоцького, Ольгівки та Високого Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Станіслав Херсонської області, місто Херсон та Солончаки Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня окупанти здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Усього Сили оборони зафіксували пуски приблизно 30 ударних дронів. Знищити вдалося 16 «шахедів».

Російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Були влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.